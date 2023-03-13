На «Оскаре-2023» показали первый трейлер ремейка «Русалочки»
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Прямо на церемонии «Оскар-2023» Disney выпустила полноценный трейлер «Русалочки» с Холли Бэйли. В нём впервые показали краба Себастьяна и других героев будущей ленты.
Видео доступно на YouTube-канале Walt Disney Studios. Права на видео принадлежат Walt Disney Studios
«Русалочка» — ремейк мультфильма 1989 года. Роль Ариэль досталась темнокожей актрисе Холли Бэйли — из-за несоответствия канону фанаты буквально хоронят фильм ещё до его выхода, а выбор актрисы считают абсолютно ошибочным. Каждый трейлер проекта аудитория топит в дизлайках и негативных комментариях с призывом заменить Бэйли на другую актрису.
Премьера фильма состоится 26 мая 2023 года в кинотеатрах по всему миру. До России лента официально не доберётся.
Новость по теме«Ариэль умерла». Новый тизер ремейка «Русалочки» с темнокожей актрисой не понравился людям
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Фото: Walt Disney Studios
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