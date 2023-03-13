Ке Хюи Куан получил «Оскар» за «Всё везде и сразу» — и рассказал трогательную историю

На «Оскаре-2023» выбрали лучшего актёра второго плана. Им стал Ке Хюи Куан, сыгравший Вэймонда Вэнга во «Всё везде и сразу» любящего мужа. После выхода на сцену актёра сразу же одолели эмоции: он расплакался и выдал мощную речь о том, что наконец достиг американской мечты.

Видео доступно на YouTube-канале Cain S. Kahmer. Права на видео принадлежат ABC

Моя история началась в лодке, и каким-то образом я оказался здесь. Говорят, подобные истории случаются только в кино. Не могу поверить, что это происходит со мной. Это американская мечта. Мама, я только что выиграл «Оскар!»

Триумф Ке Хюи Куана действительно напоминает кино. Актёр больше всего известен по роли маленького мальчика в фильме «Индиана Джонс и Храм судьбы» 1984 года. После этого актёр не получал серьёзных предложений около 30 лет, пока к нему не обратились Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт с предложением сыграть в их фильме.

В итоге корейский актёр не только поразил весь мир своей игрой, но и покорил Американскую киноакадемию.