Все новые фильмы и сериалы по играм, которых ждут миллионы фанатов по всему миру

«Бордерленс» (фильм)

Дата премьеры: 2023-2024 год.

Актёры: Джек Блэк, Хейли Беннетт, Кейт Бланшет, Кевин Харт и другие.

Режиссёр: Элай Рот и Тим Миллер.

Фильм Borderlands — это настоящая экранизация Шредингера. Адаптацию объявили ещё в 2015 году, но только к 2020 году нашли воплотителей: режиссёр — Элай Рот («Грайндхаус», «Кто там»), сценарист — Крейг Мейзин («Чернобыль», The Last of Us).

К 2023 году фильм уже сняли, но решили переснимать — причём руками Тима Миллера («Дэдпул»), поскольку у Элая Рота не было на это времени.

Фанатов немного успокаивает не только факт того, что фильмом занимаются поклонники, но и впечатляющий актёрский состав. Знакомых героев на экране воплотят Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Ариана Гринблатт, Флориан Мунтяну, Джейми Ли Кертис и Джек Блэк в роли Железяки.