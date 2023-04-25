В Голливуде на смену супергероям приходят видеоигры — и они уже становятся хитами.

Все новые фильмы и сериалы по играм, которых ждут миллионы фанатов по всему миру

Голливудские студии и онлайн-кинотеатры всё активнее стали браться за перенос видеоигр на большие и малые экраны. Мировой прокат рвёт мультфильм «Братья СуперМарио», а сериал «Одни из нас» стал главной ТВ-премьерой 2023 года.

Прямо сейчас в разработке находится множество других фильмов и сериалов, основанных на известных игровых франшизах. Разбираем готовящиеся к выходу релизы.

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