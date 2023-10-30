Итоги The International 2023 — какие места заняли команды из России и сколько они получили

В ночь на 30 октября завершился The International 2023 — двенадцатый чемпионат мира по Dota 2. Победу по итогам трёх карт завоевал российско-украинский коллектив Team Spirit, уверенно переиграв европейскую команду Gaimin Gladiators.
Российско-украинский коллектив завоевал Эгиду Чемпионов и заработал $ 1,4 млн на команду. Что касается других отечественных коллективов, то BetBoom Team заняла 5-6 место, заработав $ 102 тысячи. Затем идут Virtus.pro, получившие $ 78 тысяч за 7-8 место, и 9Pandas, заработавшие $ 62 тысячи за 9-12 строчку.
Призёры The International 2023 по Dota 2 из России
Победитель: Team Spirit — $ 1,414 млн.
Team Spirit
Фото: Соцсети Team Spirit
- Илья Yatoro Мулярчук (Украина)
- Денис Larl Сигитов (Россия)
- Магомед Collapse Халилов (Россия)
- Мирослав Mira Колпаков (Украина)
- Ярослав Miposhka Найдёнов (Россия).
5–6 места: BetBoom Team — $ 102 тысячи.
BetBoom Team
Фото: Соцсети BetBoom Team
- Егор Nightfall Григоренко (Россия)
- Данил gpk Скутин (Россия)
- Иван Pure Москаленко (Россия)
- Виталий Save- Мельник (Молдавия)
- Александр TORONTOTOKYO Хертек (Россия).
7–8 места: Virtus.pro — $ 78 тысяч.
Virtus.pro
Фото: Соцсети Virtus.pro
- Илья Kiritych Ульянов (Россия)
- Илья squad1x Кувалдин (Россия)
- Евгений Noticed Игнатенко (Россия)
- Олег sayuw Каленбет (Россия)
- Артём Fng Баршак (Беларусь).
9–12 места: 9Pandas — $ 62 тысячи.
9Pandas
Фото: Соцсети 9Pandas
- Роман RAMZES666 Кушнарёв (Россия)
- Глеб kiyotaka Зырянов (Россия)
- Матвей MieRo Васюнин (Россия)
- Владислав Antares Кертман (Россия)
- Алексей Solo Березин (Россия).
Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходил в Сиэтле, США. 20 команд со всего мира разыгрывали призовой в размере $ 3,1 млн и престижный титул — Эгиду Чемпионов.