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The International 2023 — кто победил и сколько заработали команды из России: Team Spirit, BetBoom, Virtus.pro и 9Pandas

Итоги The International 2023 — какие места заняли команды из России и сколько они получили
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В ночь на 30 октября завершился The International 2023 — двенадцатый чемпионат мира по Dota 2. Победу по итогам трёх карт завоевал российско-украинский коллектив Team Spirit, уверенно переиграв европейскую команду Gaimin Gladiators.

Российско-украинский коллектив завоевал Эгиду Чемпионов и заработал $ 1,4 млн на команду. Что касается других отечественных коллективов, то BetBoom Team заняла 5-6 место, заработав $ 102 тысячи. Затем идут Virtus.pro, получившие $ 78 тысяч за 7-8 место, и 9Pandas, заработавшие $ 62 тысячи за 9-12 строчку.

Призёры The International 2023 по Dota 2 из России

Победитель: Team Spirit — $ 1,414 млн.

Team Spirit

Team Spirit

Фото: Соцсети Team Spirit

  • Илья Yatoro Мулярчук (Украина)
  • Денис Larl Сигитов (Россия)
  • Магомед Collapse Халилов (Россия)
  • Мирослав Mira Колпаков (Украина)
  • Ярослав Miposhka Найдёнов (Россия).

5–6 места: BetBoom Team — $ 102 тысячи.

BetBoom Team

BetBoom Team

Фото: Соцсети BetBoom Team

  • Егор Nightfall Григоренко (Россия)
  • Данил gpk Скутин (Россия)
  • Иван Pure Москаленко (Россия)
  • Виталий Save- Мельник (Молдавия)
  • Александр TORONTOTOKYO Хертек (Россия).

7–8 места: Virtus.pro — $ 78 тысяч.

Virtus.pro

Virtus.pro

Фото: Соцсети Virtus.pro

  • Илья Kiritych Ульянов (Россия)
  • Илья squad1x Кувалдин (Россия)
  • Евгений Noticed Игнатенко (Россия)
  • Олег sayuw Каленбет (Россия)
  • Артём Fng Баршак (Беларусь).

9–12 места: 9Pandas — $ 62 тысячи.

9Pandas

9Pandas

Фото: Соцсети 9Pandas

  • Роман RAMZES666 Кушнарёв (Россия)
  • Глеб kiyotaka Зырянов (Россия)
  • Матвей MieRo Васюнин (Россия)
  • Владислав Antares Кертман (Россия)
  • Алексей Solo Березин (Россия).

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходил в Сиэтле, США. 20 команд со всего мира разыгрывали призовой в размере $ 3,1 млн и престижный титул — Эгиду Чемпионов.

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