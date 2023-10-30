Итоги The International 2023 — какие места заняли команды из России и сколько они получили

В ночь на 30 октября завершился The International 2023 — двенадцатый чемпионат мира по Dota 2. Победу по итогам трёх карт завоевал российско-украинский коллектив Team Spirit, уверенно переиграв европейскую команду Gaimin Gladiators.

Российско-украинский коллектив завоевал Эгиду Чемпионов и заработал $ 1,4 млн на команду. Что касается других отечественных коллективов, то BetBoom Team заняла 5-6 место, заработав $ 102 тысячи. Затем идут Virtus.pro, получившие $ 78 тысяч за 7-8 место, и 9Pandas, заработавшие $ 62 тысячи за 9-12 строчку.

Призёры The International 2023 по Dota 2 из России

Победитель: Team Spirit — $ 1,414 млн.

Team Spirit Фото: Соцсети Team Spirit

Илья Yatoro Мулярчук (Украина)

Денис Larl Сигитов (Россия)

Магомед Collapse Халилов (Россия)

Мирослав Mira Колпаков (Украина)

Ярослав Miposhka Найдёнов (Россия).

5–6 места: BetBoom Team — $ 102 тысячи.

BetBoom Team Фото: Соцсети BetBoom Team

Егор Nightfall Григоренко (Россия)

Данил gpk Скутин (Россия)

Иван Pure Москаленко (Россия)

Виталий Save- Мельник (Молдавия)

Александр TORONTOTOKYO Хертек (Россия).

7–8 места: Virtus.pro — $ 78 тысяч.

Virtus.pro Фото: Соцсети Virtus.pro

Илья Kiritych Ульянов (Россия)

Илья squad1x Кувалдин (Россия)

Евгений Noticed Игнатенко (Россия)

Олег sayuw Каленбет (Россия)

Артём Fng Баршак (Беларусь).

9–12 места: 9Pandas — $ 62 тысячи.

9Pandas Фото: Соцсети 9Pandas

Роман RAMZES666 Кушнарёв (Россия)

Глеб kiyotaka Зырянов (Россия)

Матвей MieRo Васюнин (Россия)

Владислав Antares Кертман (Россия)

Алексей Solo Березин (Россия).

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходил в Сиэтле, США. 20 команд со всего мира разыгрывали призовой в размере $ 3,1 млн и престижный титул — Эгиду Чемпионов.