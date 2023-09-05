Боевой пропуск к The International по Dota 2 заменит «мегасокровищница» — датамайнеры

Сразу несколько русскоязычных датамайнеров в последние дни нашли в файлах Dota 2 описание новых наград, судя по всему, относящихся к предстоящему чемпионату мира The International 2023.

Напомним, в июне Valve отказалась от концепции компендиумов и боевых пропусков, но пока не объявила о том, в каком формате пройдёт внутриигровой ивент к «Инту» в этом году.

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Так, в Dota 2 обнаружили файлы и возможный внешний вид «мегасокровищницы» — улучшенной многоуровневой сокровищницы с различными наградами, которые будут открываться за фрагменты.

Она будет отличаться от обычных лутбоксов разделением наград на классы. Для получения предмета из высокого уровня сокровищ потребуется намного больше фрагментов, чем за награды первого или второго класса.

Сами награды будут иными — пока для отображения используют заглушки в виде уже существующих предметов Фото: Человек-самовар

Среди возможных наград датамайнеры чаще называют парную аркану на Vengeful Spirit и Skywrath Mage, бывших возлюбленных по лору Dota 2, а также новую личность на Broodmother. В файлах также упоминаются редкие сеты, граффити, насмешки, голосовые фразы для чата и прочие привычные награды.

Дата обновления, посвящённого выходу The International 2023, пока остаётся неизвестной. Также пока непонятно, за что можно будет получить фрагменты для обмена на награды.

Видео доступно на YouTube-канале Человек-Самовар. Права на видео принадлежат Человеку-Самовару.