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«Оскар»-2024: Джон Сина оказался голым во время награды за лучшие костюмы

«Оскар»-2024: Джон Сина оказался голым во время награды за лучшие костюмы
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В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе началась 96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024. Во время презентации номинации за лучшие костюмы на сцене внезапно появился рэстлер и актёр Джон Сина. Он разыграл небольшую сцену с ведущим Джимми Киммелом, в которой заявил, что не хочет «пробегать голым по сцене».

После этого его всё же убедили выйти на сцену практически полностью обнажённым с табличкой «Награда за лучшие костюмы». В своей речи актёр заявил, что костюмы действительно важны — особенно в его случае.

Видео доступно на YouTube-канале ABC News. Права на видео принадлежат ABC.

96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024 продлится примерно до 6:00 мск. Мы следим за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.

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