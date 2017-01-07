Virtus.pro обыграла Team NP на ESL One Genting по Dota 2

Команда Virtus.pro обыграла коллектив Team NP в рамках группового этапа ESL One Genting по Dota 2 со счётом 2:0. Таким образом российские «медведи» стали третьими участниками плей-офф соревнований. Тем временем Team NP покинула турнир, заняв пятое-шестое места и получив $ 10 тыс.
Первым соперником VP в плей-офф станет Digital Chaos, которая вышла с первого места в группе B, обыграв Execration и Wings Gaming. Матч пройдёт 8 января в 5:30 по московскому времени.
Напомним, что за последний слот в плей-офф будут бороться Wings и Execration. Встреча пройдёт 7 января в 16:15 по московскому времени.