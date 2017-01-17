Astralis и SK Gaming сыграют на IEM Katowice 2017

Организаторы турнира по Counter-Strike: Global Offensive, который пройдёт в рамках IEM Katowice 2017, огласили ещё две команды, которые получили прямые «инвайты». Ими стали датчане из Astralis и бразильцы из SK Gaming.
Ранее прямые приглашения на чемпионат получили польская пятёрка Virtus.pro и шведская команда NiP.
Всего в чемпионате примут участие 12 коллективов, четыре из которых определятся по итогам региональных отборочных.
Турнир по CS:GO в рамках IEM Katowice 2017 пройдёт с 1 по 5 марта. Киберспортсмены разыграют $ 250 тыс.