В 2017 году Континентальная лига пройдёт в офлайне

Новичок Natus Vincere Себастиан «niQ» Робак в своём «фейсбуке» сообщил, что в 2017 году формат Континентальной лиги (LCL) по League of Legends изменится.
По словам польского игрока, участники чемпионата на три месяца соревнований переместятся в московский регион, где будут жить и готовиться к матчам. До этого игры регулярного первенства проводились в онлайне.
Организаторы LCL официально ещё не анонсировали изменение формата лиги, однако ранее глава киберспортивного направления Riot Games в СНГ Андрей Коршунов в интервью Imbalance.ru уже заявлял, что компания «держит курс на переход в офлайн».