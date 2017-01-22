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Команда Baghlan стала чемпионом Кубка России по CS:GO

22 января 2017, воскресенье. 16:22. Киберспорт
Российский коллектив Baghlan обыграл команду GCG в финале Кубка России по киберспорту со счётом 3:0. Таким образом пятёрка из Baghlan стала чемпионом соревнований и получила 1 млн рублей. GCG в свою очередь заняла второе место и получила заслуженные 500 тыс. рублей.

В борьбе за третье место сразились TEAMSWAGYOLO и 5Frags.Ekb, где уверенную победу одержал второй коллектив со счётом 3:1. 5Frags.ekb получила 250 тыс. рублей.

Напомним, что LAN-финал проходит в клубе Yotaspace. Призовой фонд соревнований составил 1,75 млн рублей.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Counter-Strike: Global Offensive
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