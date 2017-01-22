Команда Baghlan стала чемпионом Кубка России по CS:GO

Российский коллектив Baghlan обыграл команду GCG в финале Кубка России по киберспорту со счётом 3:0. Таким образом пятёрка из Baghlan стала чемпионом соревнований и получила 1 млн рублей. GCG в свою очередь заняла второе место и получила заслуженные 500 тыс. рублей.В борьбе за третье место сразились TEAMSWAGYOLO и 5Frags.Ekb, где уверенную победу одержал второй коллектив со счётом 3:1. 5Frags.ekb получила 250 тыс. рублей.Напомним, что LAN-финал проходит в клубе Yotaspace. Призовой фонд соревнований составил 1,75 млн рублей.