Глава Федерации киберфутбола России: у PES дела совсем плохи

Глава Федерации киберфутбола России Юрий Сошинский в интервью порталу Cybersport.ru рассказал, почему FIFA доминирует над Pro Evolution Soccer.
«Наша федерация называется «Федерацией киберфутбола». Мы не пытаемся зацикливаться только на FIFA, но у PES дела совсем плохи. Мы готовы сотрудничать с людьми, которые захотят проводить турниры по PES, но за всё время существования федерации таких было всего пара человек. Сам разработчик — даже не в России, а в мире — проводит очень мало мероприятий. И не видно, чтобы он был заинтересован в развитии дисциплины, да и самой игры в целом. Последнее, что произошло в PES, — это покупка лицензии на «Барселону». Непонятно, зачем это было сделано, если игра популярна разве что в Южной Корее», — рассказал Сошинский.
В июле 2016 года компания Konami, разработчик PES, заключила с руководством «Барселоны» партнёрское соглашение сроком на три года. Позднее похожие соглашения заключили «Ливерпуль» и дортмундская «Боруссия».
Федерация киберфутбола России занимается организацией и проведением чемпионатов по футбольным симуляторам. В частности, она отвечает за турниры по FIFA 17, проводимые под эгидой РФПЛ.