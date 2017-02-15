G2 Esports сыграет вместо Cloud9 на IEM

G2 Esports заменит американскую команду Cloud9 на IEM Season XI World Championship по League of Legends. Об этом организаторы чемпионата сообщили на своём официальном сайте.
Американцы отказались от участия в турнире, ссылаясь на визовые проблемы, а также желание сосредоточиться на игровых проблемах коллектива. Другие команды, которым предложили возможность сыграть на IEM, отдали предпочтение внутренним лигам.
Таким образом, в списке участников чемпионата не осталось представителей американского региона.
Intel Extreme Masters Season XI World Championship состоится с 1 по 5 марта в Катовице, Польша. На турнире разыграют $ 250 тыс…
Список участников турнира:
— H2k
— Unicorns of Love
— M19
— Kongdoo Monster
— EDG
— ROX Tigers
— Flash Wolves.