Николай «niko» Кристенсен не сыграет на Copenhagen Games из-за бана в «Патруле»

Игроки Йоханнес «b0RUP» Боруп из tRICKED eSport и Николай «niko» Кристенсен из Heroic не смогут сыграть на турнире Copenhagen Games по CS:GO. Причиной стал бан в системе «Патруль».По правилам чемпионата, в соревнованиях не могут принимать участие игроки, получившие VAC-блокировку, наказания от «Патруля» или сторонней античит-программы в течение прошедших 730 дней.«Я согласен с тем, что нельзя допускать к участию игроков с VAC-баном, но игровые баны — это очень странно. Кто угодно может взять и высказать свою собственную оценку о том, использовался чит или нет», — прокомментировал ситуацию Хенрик «FeTiSh» Кристенсен, бывший капитан Team Dignitas.По заявлению игроков, система «Патруль» несовершенна. Многие игроки получают блокировки без фактических доказательств обмана, а из-за того, что их видео набирает достаточное количество голосов.Выставка Copenhagen Games 2017 пройдёт с 12 по 15 апреля. Сейчас в её программе запланированы соревнования по CS:GO среди мужских и женских команд, а также чемпионат по FIFA.