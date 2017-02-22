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Антон «sneg» Черепенников: TaZ уже выбирает комплектацию машины

22 февраля 2017, среда. 21:58. Киберспорт
Владелец Virtus.pro Анон «sneg» Черепенников в своём блоге рассказал о причине подарить автомобиль капитану состава Virtus.Pro по Counter-Strike: Global Offensive Виктору «TaZ» Войтасу.

«Виктор уже выбирает комплектацию. Я хочу сказать, что благодарен ему за его работу лидера. На самом деле это очень сложная ноша и труд. Это не подарок игроку Virtus.pro G2A, они всегда были в равных условиях, и я их одинаково ценю. Это мой личный подарок человеку, с которым я лично работал несколько лет, который убедил меня поверить именно в этот состав. На слово этого человека можно рассчитывать, а ведь это так редко бывает в современном киберспорте. Ну и самое важное, что в наших личных беседах он не просил для себя большего, а всегда просил, чтобы у всех игроков были одинаковые условия. Well deserved», — написал Черепенников.

После полуфинального матча DreamHack Masters: Las Vegas 2017, где Virtus.pro обыграла Astralis, Антон Черепенников пообещал подарить капитану команды «Мерседес», если коллектив сможет стать победителем соревнований.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
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