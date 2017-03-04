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Александр «XBOCT» Дашкевич соберёт команду по Dota 2 для ФК «Анжи»

4 марта 2017, суббота. 20:18. Киберспорт
Футбольный клуб «Анжи» открыл киберспортивное подразделение. Его первым игроком стал Александр «XBOCT» Дашкевич, выступающий в дисциплине Dota 2.

«Киберспорт развивается в геометрической прогрессии. Очень большая аудитория футбольных болельщиков еще не охвачена, а в России киберфутбол развивается не самым лучшим образом. Нам хотелось пойти чуть дальше, решили создать команду в Dota 2. Это очень популярная игра в Европе и странах СНГ», — прокомментировал инициативу президент «Анжи» Осман Кадиев.

По заявлению руководства клуба, это поможет ему идти в ногу со временем и привлечь новых поклонников.

Сейчас Дашкевич занимается сбором команды, которая будет представлять футбольный клуб. Его игроки будут анонсированы позже. В течение открытых квалификаций на The Kiev Major он сыграет в качестве замены в команде КБУ.

«После долгого перерыва в профессиональной доте ФК «Анжи» пробудили во мне желание играть вновь, мы очень быстро смогли найти общий язык и прекрасно сотрудничаем, это именно то, что нужно для комфортной игры. Прежде всего мне нужно набрать состав, чем я и занимаюсь в данный момент, помимо этого, я вновь стал активно играть, интересоваться профессиональной сценой и повышать свои навыки в игре», — сказал Дашкевич.

Александр «XBOCT» Дашкевич c 2010 по 2015 год выступал в составе команды Natus Vincere, с которой стал чемпионом мира 2011 года. После этого он представлял Team Empire, Fantastic Five и Team Spirit, а также работал в качестве аналитика на крупных турнирах.

В 2016-2017 годах более 15 клубов российской Премьер-Лиги по футболу открыли киберспортивные направления. Команды подписали в свои составы игроков по FIFA17. С 24 по 26 февраля РФПЛ провела первый официальный турнир по киберфутболу. Его победителем стал Андрей «Timon» Гурьев, представляющий ЦСКА.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анжи Dota 2
Новости. Киберспорт
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