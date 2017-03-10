The Kiev Major: Na'Vi потерпела два поражения подряд

Natus Vincere потерпела два поражения подряд в СНГ-квалификации на мэйджор-турнир.Во второй встрече украинская команда уступила Effects. В следующем матче Na'Vi проиграла Team Spirit. По итогам трёх встреч коллектив иёет со статистикой 1:2 и занимает 5-8-ю строчку.В первый игровой день Natus Vincere проведёт ещё один матч. Команде предстоит встретиться с Virtus.pro, выступающей со статистикой 2:0. Матч стартует ориентировочно в 22:00 по московскому времени.Оставшиеся встречи Na'Vi состоятся 11 марта.