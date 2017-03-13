The Kiev Major: TNC Pro Team выиграла квоту на LAN-финал в Киев

TNC Pro Team заработала вторую путёвку на The Kiev Major от Юго-Восточной Азии. В финале нижней сетки филиппинская команда обыграла своих соотечественников из Mineski со счётом 2:1.До этого в первом раунде «лузеров» TNC обошла Clutch Gamers. Встреча завершилась с результатом 2:0.Первую квоту от Юго-Восточной Азии выиграла Team Faceless, одержав победу над Mineski. Ни одна команда из региона не получила прямого приглашения на чемпионат.Основная стадия The Kiev Major состоится с 27 по 30 апреля. В ней примут участие 16 лучших коллективов из шести регионов мира.