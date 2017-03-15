Названа дата выхода персонажа Ориса для Overwatch

Ориса стала третьим героем, которого добавят в командный шутер с момента выхода игры. Ранее в Overwatch появились Сомбра и Ана.
По сюжету Ориса — четырёхногий робот класса танк. Её создала изобретательница Ифи Оладеле из останков OR15 для поддержания порядка в городе Нумбани.
Робот оснащён энергетической пушкой. При стрельбе передвижение Орисы замедляется. При этом она может установить защитное поле или силовой барьер, притянуть противников в определённую точку. Ультимативное умение увеличивает урон союзников в зоне видимости.