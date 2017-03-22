В Москве прошла жеребьёвка РОСГОССТРАХ Чемпионата РФПЛ по киберфутболу

В Москве состоялась жеребьёвка РОСГОССТРАХ Чемпионата РФПЛ по киберфутболу. В результате посева определились составы четырёх групп из числа 16 участников ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу и 4 победителей отборочных этапов открытого чемпионата.«Оренбург»«Спартак»«Арсенал»«Терек»Роман Елисеев, сборная России.«Локомотив»«Зенит»«Томь»«Анжи»Михаил Запорожец, сборная России.ЦСКА«Амкар»«Рубин»«Ростов»Давлят Сагитов, сборная России.«Уфа»«Краснодар»«Крылья Советов»«Урал»Богдан Астанин, сборная России.В мероприятии приняли участие исполнительный директор Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Чебан и генеральный директор компании «Росгосстрах» Дмитрий Маркаров.Первый в истории России РОСГОССТРАХ Чемпионат РФПЛ по киберфутболу стартует в Казани 31 марта. 1 апреля пройдут матчи плей-офф и состоится финал соревнований. Победитель турнира представит Россию на отборочном этапе мирового чемпионата Ultimate Team CHAMPIONSHIP.Прямые трансляции турнира будут вестись на сайте Российской футбольной Премьер-Лиги, на страницах клубов РФПЛ в социальных сетях, в прямом эфире телеканала Game Show, приложении Game Show на платформе LG Smart TV и в Twitch.tv.