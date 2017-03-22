В Москве прошла жеребьёвка РОСГОССТРАХ Чемпионата РФПЛ по киберфутболу

В Москве состоялась жеребьёвка РОСГОССТРАХ Чемпионата РФПЛ по киберфутболу. В результате посева определились составы четырёх групп из числа 16 участников ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу и 4 победителей отборочных этапов открытого чемпионата.
Состав группы A:
«Оренбург»
«Спартак»
«Арсенал»
«Терек»
Роман Елисеев, сборная России.
Состав группы B:
«Локомотив»
«Зенит»
«Томь»
«Анжи»
Михаил Запорожец, сборная России.
Состав группы C:
ЦСКА
«Амкар»
«Рубин»
«Ростов»
Давлят Сагитов, сборная России.
Состав группы D:
«Уфа»
«Краснодар»
«Крылья Советов»
«Урал»
Богдан Астанин, сборная России.
В мероприятии приняли участие исполнительный директор Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Чебан и генеральный директор компании «Росгосстрах» Дмитрий Маркаров.
Первый в истории России РОСГОССТРАХ Чемпионат РФПЛ по киберфутболу стартует в Казани 31 марта. 1 апреля пройдут матчи плей-офф и состоится финал соревнований. Победитель турнира представит Россию на отборочном этапе мирового чемпионата Ultimate Team CHAMPIONSHIP.
Прямые трансляции турнира будут вестись на сайте Российской футбольной Премьер-Лиги, на страницах клубов РФПЛ в социальных сетях, в прямом эфире телеканала Game Show, приложении Game Show на платформе LG Smart TV и в Twitch.tv.