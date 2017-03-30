Natus Vincere сыграла вничью с NiP в рамках ESL Pro League S5

Natus Vincere сыграла вничью с Ninjas in Pyjamas со счётом 1:1 (16:12 @ de_overpass; 8:16 @ de_cbble). Матч проходил в рамках регулярного этапа турнира ESL Pro League Season 5 по Counter-Strike: Global Offensive.
На данный момент Na`Vi делит вторую строчку в турнирной таблице с Astralis. В активе команды десять побед и шесть поражений. В свою очередь, Ninjas in Pyjamas расположилась на восьмой строчке (7-7).
Шесть лучших команд по итогам групповой стадии ESL Pro League Season 5 отправятся на LAN-финал соревнований, где разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.