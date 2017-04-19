Данил «Dendi» Ишутин: BurNing добивается всего своим трудом и талантом

Лидер Natus Vincere Данил «Dendi» Ишутин прокомментировал победу Invictus Gaming и игру Сю «Burning» Жилея во время чемпионата DAC 2017.

«Результат меня не удивил. IG молодцы. Нашли свою игру в текущей мете, и реализация на высоте. <…> Я за Бёрнинга, я безумно рад. Он получил достойных тиммейтов, которые верят в него, и сразу же пошли результаты. Он большой трудяга и добивается всего своим трудом и талантом. Он — настоящая легенда Dota!» — отметил Ишутин в интервью командному сайту Na’Vi.

В финале Dota 2 Asia Championships 2017 китайская пятёрка Invictus Gaming победила OG со счётом 3:0. Выигрыш составил $ 244 798.