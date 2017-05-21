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Митч Вурспоелс не появится в финале MSI из-за утёкших в Сеть интимных фото

21 мая 2017, воскресенье. 15:48. Киберспорт

Поклонница комментатора League of Legends Митча «Krepo» Вурспоелса опубликовала приватную переписку со своим кумиром. Как оказалось, Krepo отправлял девушке интимные фото. Некоторые пользователи портала Reddit предполагают, что фанатке 15 лет.

Митч Вурспоелс ответил на инцидент на своей странице в «Твиттере», сообщив, что стыдится произошедшего и откажется от комментирования Mid-Season Invitational.

Ранее комментатора подозревали в связях с несовершеннолетней девушкой, но тогда отсутствовали доказательства. Компания Riot Games пока никак не отреагировала на конфликт.

Источник: Cybersport.ru Сообщить об ошибке
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League of Legends
Новости. Киберспорт
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