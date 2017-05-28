Fnatic, Astralis и FaZe Clan сыграют на LAN-финале ECS Season 3 по CS:GO

В регулярном сезоне лиги Esports Championship Series Season 3 по Counter-Strike: Global Offensive завершилась седьмая неделя соревнований. По её результатам команды Fnatic, FaZe Clan и Astralis гарантировали себе участие на LAN-турнире.

Таким образом, определились три представителя Европы на предстоящих соревнованиях. Организаторам предстоит провести ещё одну неделю лиги, по результатам которой определится последний участник турнира. В настоящее время четвёртую строку таблицы заняла пятёрка из G2 Esports.

ECS Season 3 Finals пройдёт с 24 по 25 июня в столице Великобритании — Лондоне. За призовой фонд в $ 600 тыс. сразятся восемь лучших коллективов Северной Америки и Европы.