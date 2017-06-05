Gambit Esports объявила состав по LoL на предстоящий сезон LCL

Киберспортивная команда Gambit Esports укомплектовала состав на предстоящий сезон LoL Continental League по League of Legends. Об этом сообщается в официальном «твиттере» организации.
В обновлённый коллектив вошли Эдуард «EDward» Абгарян, бывший член Virtus.pro Даниэль «Blasting» Кудрин. Также команду дополнили два бывших игрока M19 — Михаил «Kira» Гармаш и Александр «PvPStejos» Глазков. Главным тренером коллектива стал Дмитрий «Invi» Протасов.
Состав Gambit Gaming по League of Legends:
— Эдуард «EDward» Абгарян,
— Даниэль «Blasting» Кудрин,
— Михаил «Kira» Гармаш,
— Александр «PvPStejos» Глазков,
— Данил «Diamondprox» Решетников,
— Дмитрий «Invi» Протасов (тренер).