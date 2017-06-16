Опубликовано новое геймплейное видео из гоночного симулятора Project CARS 2

Компания Bandai Namco опубликовала геймплейное видео из гоночного симулятора Project CARS 2. В свежих роликах продемонстрирована езда на автомобилях Ferrari 488 GT3, McLaren 720S и Honda Civic GRC по различным трассам.

Гоночный симулятор Project CARS 2 разрабатывается британской студией Slightly Mad Studios. В игре будет представлено более 200 автомобилей и 50 локаций. Выход Project CARS 2 запланирован на 22 сентября 2017 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Первая игра серии вышла в мае 2015 года.