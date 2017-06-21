QIWI инвестирует в команду Double Dimension до $ 70 тыс.

Международная компания QIWI стала спонсором команды Double Dimension. Об этом сообщает портал Cybersport.ru. Согласно заявлению сумма инвестиций может достигнуть $ 70 тыс.



«Контракт подписан по схеме 6+6 (шесть месяцев с возможностью пролонгации ещё на шесть). Дальше мы с коллегами планируем взглянуть на достигнутые результаты и принять решение о продолжении сотрудничества. Базовая сумма контракта на этот период составляет 60 тыс. долларов, однако предусмотрены различные бонусы за успешные выступления в турнирах, до 10 тыс. долларов в год.



Мы очень хотим, чтобы это сотрудничество было не просто спонсорством ради спонсорства, когда мы ставим логотипы на футболки и получаем за это деньги — нет, мы планируем делать много полезного контента для аудитории Dota 2 — здесь и разборы самых популярных файтов на TI7, и виральный брендированный контент, а также создать серию видеороликов про Donate и его историю в Сети. Именно поэтому коллеги выбрали нас в качестве партнёра — нас поддерживает рекламное агентство IWILL, и это позволяет нам выстроить правильный подход для общения с киберспортивной аудиторией», — прокомментировал новость владелец Double Dimension Юрий Федин.



Команда Double Dimension была создана в феврале 2017 года. Среди достижений организации можно отметить участие команды на закрытых квалификациях турнира The Kiev Major, а также третье место на ProDotA Cup Europe #15.



Состав Double Dimension по Dota 2:



— Евгений «Женя» Кузнецов

— Дмитрий «UnderShock» Большаков

— Александр «Flow» Сазонов

— Яков «Dark» Грабарь

— Рамазан «B7» Кудайберген.