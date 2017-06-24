TI7: команда Джонатана «Loda» Берга прошла в закрытую квалификацию в Европе

Команда Джонатана «Loda» Берга под названием Cool Beans прошла в закрытую европейскую квалификацию. В финале она переиграла Planet Dog со счётом 2:0.

На пути к решающему матчу Cool Beans также нанесла поражения таким командам, как Team Saphira, BendOver, Oh Well и XVII.

Вторая открытая квалификация во всех регионах пройдёт с 24 по 25 июня. Победители отправятся в закрытый этап отборочных. Там они сразятся вместе с другими участниками за квоту на The International 7.

Иногда они возвращаются. Главные герои открытых квалификаций на TI7