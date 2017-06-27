TI7: Planet Dog выбилась в лидеры европейской квалификации

В Европе завершились матчи первого дня групповой стадии отборочных на чемпионат мира по Dota 2. По итогам пяти встреч лидирует команда из открытой квалификации Planet Dog: 4 победы и 1 поражение.

На второй строчке оказались сразу три команды: Danish Bears, Team Secret и польская пятерка Team Singularity (3:1 по картам). На третью позицию претендуют PENTA Sports и mousesports.

У шведской пятерки Alliance практически не осталось шансов побороться за четвертое место. Команда завершила игровой день с 2 победами и 3 поражениями.

Итоги первого дня отборочных в Европе

В стадию плей-офф пройдут только те участники, которые займут в таблице первые четыре места.