Джейси «Gillyweed» Глак: корейские игроки играли заурядно на Mid-Season Brawl

Североамериканский комментатор по Heroes of the Storm Джейси «Gillyweed» Глак дала интервью журналистам портала Teamliquid. Джейси обсудила выступление коллективов на Mid-Season Brawl 2017, а также будущее североамериканского региона в HoTS.



«Корейцы приехали на Mid-Season Brawl 2017 с весьма заурядной метой (L5 были единственными, кто использовал Рагнароса), и было много разговоров о том, что, возможно, они не тренировались столько, сколько готовились к другим соревнованиям. Результат в целом не был столь шокирующим: ранее Fnatic обыграли MVP Black на BlizzCon 2016, а матчи L5 и MVP Black не дотягивали до их старого уровня игры. Мне кажется, в Южной Корее назревает переходный период, и я не думаю, что это повлияет на Fnatic, Dignitas и на европейский регион в целом.



Китайский коллектив eStar, который мы увидели на турнире, не был тем же самым, что и eStar на групповом этапе, но, думаю, перерыв между этапами турнира дал игрокам понять, в чём сильные и слабые стороны китайской команды.



Что касается перемен в Северной Америке, то сложно что-то сказать. Нельзя однозначно отметить, что перемены в командах идут во вред. В Южной Корее и новые коллективы могли стать мгновенными чемпионами мира. Мы не знаем, что происходит внутри коллективов, но я уверена, что игроки меняются ролями с целью лучше выступать на турнирах. Мне интересно, что будет дальше», — рассказала Gillyweed.



Mid-Season Brawl 2017 завершился 19 июня. Победу на турнире одержала команда Fnatic, которая обыграла в финале коллектив Team Dignitas со счётом 4:3.