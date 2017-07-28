Red Bull стал генеральным спонсором OG. Стороны объявили о подписании нового соглашения перед чемпионатом The International 7.

«Очень рад наконец-то вывести OG на новый уровень вместе с нашими долгосрочными партнёрами из Red Bull. Компания помогает и заботится о нас уже более года. Мы не были бы там, где сейчас, без их поддержки», — отметил Йохан «n0tail» Сундштайн.

Перед чемпионатом канадский офис компании предоставил OG площадку для буткемпа в Торонто. Ранее Red Bull регулярно помогал с организацией тренировочной площадки киберспортсменам.

OG примет участие в главном турнире по Dota 2 — The International 2017. Групповая стадия соревнований стартует 2 августа 2017 года.

Большой папочка. История карьеры Йохана «n0tail» Сундштайна