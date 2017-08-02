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Team Empire: решение прекратить «воевать» с посольством США принял сам Chappie

2 августа 2017, среда. 20:03 Киберспорт

Организация Team Empire прокомментировала новость о том, что Владимир «Chappie» Кузьменко пропустит The International 2017.

«К сожалению, ситуация с паспортом Chappie разрешается очень медленно, несмотря на все предпринимаемые нами усилия. Наши менеджеры и юристы сражались за мечту Володи до последнего момента, но оттягивать больше, судя по всему, нельзя. В ближайшие несколько дней Владимир совершенно точно не получит свой паспорт, исходя из информации, полученной в посольстве.

Через несколько часов стартует первая игра нашей команды на The International, и мы официально заявляем, что наша команда сыграет с заменой весь предстоящий турнир.

Решение прекратить «воевать» с посольством США принял сам Владимир, чтобы избавить команду от лишнего давления на турнире. Это решение Владимир принял ввиду того, что заменять игрока после группового этапа нет никакого смысла, поскольку это действие скорее навредит, чем поможет команде», — говорится в официальном заявлении.

30 июля стало известно, что команда из СНГ отправилась в Сиэтл в составе четырёх человек. Владимир «Chappie» Кузьменко вынужден был остаться в России из-за задержки выдачи паспорта.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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The International 2017
Новости. Киберспорт
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