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Релиз NBA Live 18 состоится в один день с NBA 2K18

11 августа 2017, пятница. 10:58 Киберспорт

Компания EA Sports объявила дату выхода симулятора баскетбола NBA Live 18. Релиз игры на PlayStation 4 и Xbox One состоится 19 сентября — в один день с поступлением в продажу NBA 2K18.

Игроки, сделавшие предзаказ NBA Live 18, получат доступ к игре 15 сентября. Эта дата также совпадает с графиком предоставления полной версии NBA 2K18 геймерам, оформившим предзаказ на неё. При этом демоверсия NBA Live 18 будет доступна уже 11 августа.

Также Electronic Arts анонсировала имя спортсмена, который появится на обложке NBA Live 18. Им стал защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден. Этот баскетболист уже появлялся на обложке симулятора баскетбола конкурентов NBA 2K16 вместе с игроками Стивеном Карри и Энтони Дэвисом.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Джеймс Харден NBA 2K18 NBA Live 18
Новости. Киберспорт
11 августа 2017, пятница
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