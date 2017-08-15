Трансферное окно в CS:GO закроется на два дня позже

Трансферное окно в Counter-Strike: Global Offensive закроется 18 августа, в 10:00 по московскому времени. Об этом сообщил тренер команды GODSENT Грэхем «messioso» Пит.

Изменения связаны с неполной комплектацией составов в американском регионе перед ESL Pro League Season 6. Списки игроков пока не утвердили Team Liquid и OpTic Gaming.

Старт регулярного сезона EPL Season 6 запланирован на 22 августа. Групповая стадия завершится 11 ноября в Европе и 12 ноября — в Северной Америке. Шесть команд из каждого региона отправятся на LAN-турнир. Финальный этап чемпионата с призовым фондом в размере $ 750 тыс. состоится с 5 по 10 декабря в Оденсе.