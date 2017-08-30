Фёдор Смолов попал в новую команду недели в FIFA 17

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов попал в команду недели в FIFA 17. В минувшем туре он забил два мяча в ворота московского «Динамо», которые принесли его клубу победу со счётом 2:0.



Помимо него в команду недели вошли Альваро Мората из «Челси», Роберт Левандовски из «Баварии», Мохамед Салах из «Ливерпуля» и многие другие игроки. Все футболисты получили апгрейды своих игровых показателей в режиме Ultimate Team.



Карточки с игроками начнут выпадать в наборах в режиме Ultimate Team начиная с 21:00 по московскому времени 30 августа.