Сюй «fy» Линсэнь стал игроком LGD Gaming по Dota 2

Бывший игрок команды Team VGJ по Dota 2 Сюй «fy» Линсэнь будет выступать за коллектив LGD Gaming. Об этом сообщается в официальном твиттере организации. В новой команде игрок займет позицию оффлейнера.

Fy провел в составе Team VGJ около девяти месяцев. Из достижений игрока можно отметить 5-8-е место на The Kiev Major 2017, 7-8-е место на Dota 2 Asia Championships 2017 и второе место на StarLadder i-League StarSeries Season 3. Также в составе Vici Gaming Сюй занимал второе место на The International 2014 и четвёртое на The International 2015.



Состав LGD Gaming по Dota 2:



— Чень «Victoria» Гуаньхун,

— Сюй «fy» Линсэнь,

— Яо «Yao» Чжэнчжэн,

— Яо «Maybe» Лу,

— Ван «Ame» Чуньюй.