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Питер «PPD» Дагер собрал состав на новый сезон

5 сентября 2017, вторник. 19:04 Киберспорт

Питер «PPD» Дагер собрал команду на новый турнирный сезон. Ее состав в «Твиттере» анонсировал Людвиг «Zai» Вольберг.

Бывший игрок Evil Geniuses в новой команде займет позицию оффлейнера. В паре саппортов с PPD сыграет Расмус «Misery» Филипсен. Роль керри выполнит Пер Андерс Олссон «Pajkatt» Лил. На средней линии выступит молодой американский игрок Квинн «CCnC» Каллахан, на квалификации к TI7 игравший в составе Team Freedom.

Команда пока не определилась с названием.

Питер «PPD» Дагер принял решение сделать перерыв в игровой карьере в сентябре 2016 года. В течение сезона он занимал позицию генерального директора Evil Geniuses.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
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