Питер «PPD» Дагер собрал состав на новый сезон

Питер «PPD» Дагер собрал команду на новый турнирный сезон. Ее состав в «Твиттере» анонсировал Людвиг «Zai» Вольберг.



Бывший игрок Evil Geniuses в новой команде займет позицию оффлейнера. В паре саппортов с PPD сыграет Расмус «Misery» Филипсен. Роль керри выполнит Пер Андерс Олссон «Pajkatt» Лил. На средней линии выступит молодой американский игрок Квинн «CCnC» Каллахан, на квалификации к TI7 игравший в составе Team Freedom.



Команда пока не определилась с названием.



Питер «PPD» Дагер принял решение сделать перерыв в игровой карьере в сентябре 2016 года. В течение сезона он занимал позицию генерального директора Evil Geniuses.