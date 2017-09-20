Объявлен третий инвайт на турнир AOC CS:GO CUP

Белорусская команда Nemiga Gaming по Counter-Strike: Global Offensive получила приглашение на участие в основном этапе турнира AOC CS:GO CUP. Ранее прямые инвайты были выданы коллективам PRO100 и GoodJob. Организатором чемпионата выступает компания Game Show совместно с ведущим поставщиком игровых мониторов AOС.

В плей-офф AOC CS:GO CUP встретятся 16 коллективов: победители 10 квалификаций и 6 приглашённых команд из СНГ и Европы. На текущий момент квалификации прошли команды Nova, Team16 и DreamEaters.

Основной этап соревнований состоится 16-22 октября 2017 года, игры турнира будут транслироваться в прямом эфире телеканала Game Show и на платформе Twitch.tv. Общий призовой фонд соревнований составляет 240 тыс. рублей. Команда, занявшая на турнире первое место, получит денежный приз в размере 100 тыс. рублей.