В продажу поступили билеты на турнир EPICENTER по CS:GO

Организаторы турнира EPICENTER по Counter-Strike: Global Offensive выпустили в продажу билеты на турнир. Об этом сообщается на официальном сайте турнира. Соревнования пройдут с 28 по 29 октября в спортивном комплексе «Юбилейный». Стоимость билетов будет варьироваться от 250 до 9990 рублей.



Категории билетов на EPICENTER:



— Silver 1. Стоимость 600 рублей и позволяет получить памятный плакат Silver 1, а также даёт возможность выиграть брелоки, жетоны и кепки с символикой турнира.

— Gold Nova. Стоимость 800 рублей и дарит своему обладателю плакат Gold Nova, значок с символикой турнира и купон на скидку в 10% в магазине киберспортивной атрибутики Fragstore. Также он даёт возможность поучаствовать в розыгрыше брендированных power bank и карточек на автограф-сессии игроков.

— Global Elite. Стоимость 1950 рублей позволяет получить право раннего доступа на стадион, плакат Global Elite, эксклюзивный спиннер турнира и купон на скидку в 15% в магазине киберспортивной атрибутики Fragstore. Также он даёт возможность выиграть брендированный power bank и карточки на автограф-сессии игроков.

— Подарочный абонемент EPICENTER. Стоимость 9990 рублей даёт своему обладателю право раннего доступа на стадион, подарочный набор игрока из брендированных рюкзака и power bank, карточки на все автограф-сессии игроков, эксклюзивный спиннер и подарочный билет. Он также предоставляет скидку в 20% в магазине киберспортивной атрибутики Fragstore. Кроме того, абонемент позволяет принять участие в розыгрыше брендированных брелоков, жетонов и кепок EPICENTER.



В турнире EPICENTER примут участие восемь коллективов. В настоящее время известны шесть приглашённых команд: Astralis, G2 Esports, Gambit Esports, North, SK Gaming и Virtus.pro. Оставшиеся участники будут определены при помощи квалификаций. Призовой фонд соревнований составляет $ 500 тыс.