Keen Gaming пробилась на ESL One Hamburg

Keen Gaming (бывший состав EHOME.Keen) выиграла китайскую квалификацию на ESL One Hamburg. В финале отборочного этапа команда обыграла LGD со счётом 3:2.



Keen Gaming прошла через открытые отборы в Китае. В ходе региональной квалификации коллектив обошёл For The Dreams, а затем был сильнее двух составов Invictus Gaming.



Keen Gaming примет участие в первой мэйджоре сезона. Для всех участников состава это будет первый турнир от Valve.



ESL One Hamburg пройдёт с 26 по 29 октября в Германии. Призовой фонд соревнований составит $ 1 млн. Кроме того, участники разыграют 1500 квалификационных очков.