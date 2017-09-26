TNC Pro Team покинула квалификацию Dota PIT League

TNC Pro Team первой покинула квалификацию Dota PIT League в Юго-Восточной Азии. В отборочном этапе команда не выиграла ни одной карты, уступив Mineski и Execration.



Состав Дэрила IceIceIce Коха пробился в гранд-финал квалификации. В финале верхней сетки Mineski обыграла Fnatic со счётом 2:0.



Команда Джеки EternalEnvy Мао в нижней сетке разыграет второй слот в гранд-финале в матче против Execration. Заключительные серии отборов состоятся 27 сентября.



Dota PIT League пройдёт со 2 по 5 ноября в Хорватии. В соревнованиях примут участие восемь команд из шести регионов. Чемпионат носит статус майнора.