Компания Konami стала официальным партнёром ФК «Милан»

Компания Konami заключила соглашение с итальянским футбольным клубом «Милан» на использование образов футболистов и домашнего стадиона команды в играх серии Pro Evolution Soccer.

Разработчики футбольного симулятора планируют использовать собственные системы 3D-сканирования и захвата движений для создания виртуальных обликов футболистов «Милана» и переноса в PES индивидуальных стилей игры представителей футбольного клуба. Также в PES 2018 будет воссоздан стадион «Сан-Сиро» со свойственным этой арене интершумом.

Релиз футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018 для PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, а также для мобильных устройств под управлением Android и iOS состоялся 14 сентября 2017 года. В октябре ожидается выход первого большого обновления.