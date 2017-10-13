KLAN FONTAN отказалась от участия в CIS Minor Championship 2018

Команда KLAN FONTAN отказалась от поездки на турнир CIS Minor Championship 2018. Причиной стали проблемы с оформлением документов. Об этом сообщается в официальном заявлении организации.

Менеджмент KLAN FONTAN выступил с обращением только после того, как Дмитрий Ezzo Косов признался в использовании читов. По словам представителей команды, в день, когда необходимо было отправить документы, Косов не прислал скан паспорта. После этого в составе случился конфликт, который и привёл к откровению киберспортсмена.

В заявлении также говорится, что в команде читы использовал только Дмитрий Косов. Официально вина ни одного из участников состава не подтверждена.

Освободившийся слот на турнире займёт NEMIGA Gaming, которая уступила KLAN FONTAN со счётом 1:2. Официальный анонс должен состояться 13 октября.



9 октября менеджер команды Team Spirit Academy подал апелляцию по результатам матча с KLAN FONTAN. Некоторые игроки соперников получили бан за применение читов на платформе FACEIT на прошлом майноре, говорилось в сообщении.

Отборочные на CIS Minor Championship 2018 проходили на платформе CEVO. Администрация соревнований обещала разобраться в ситуации после просмотра демо-записей. Однако до сих пор организаторы никак не отреагировали на ситуацию с KLAN FONTAN.

CIS Minor Championship 2018 состоится с 26 по 29 октября в городе Бухарест (Румыния). В турнире примут участие восемь команд. Они сразятся за призовой фонд в $ 50 тыс. Две лучшие команды получат путёвки на ELEAGUE Major 2018.