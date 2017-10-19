LGD Gaming вышла в плей-офф PGL Open Bucharest

LGD Gaming заняла первую строчку в группе А на PGL Open Bucharest. Китайская команда обеспечила себе выход в плей-офф и получение квалификационных очков.



В финале верхней сетки группового этапа LGD обыграла Immortals со счётом 2:1. Корейцы продолжат выступление в нижней сетке.



Заключительные матчи групповой стадии состоятся 21 октября. В группе А сначала сыграют Team Secret против Infamous, а затем победитель этого матча встретится с Immortals. Одна из трёх команд выйдет в основную стадию турнира.



20 октября на чемпионате начнут выступления команды из группы B. Игровой день откроет встреча Evil Geniuses и VGJ.Thunred. Во втором полуфинале сыграют Natus Vincere и Mineski.



PGL Open Bucharest — второй майнор турнирного сезона в Dota 2. Участники чемпионата разыграют 300 квалификационных очков и денежный приз в $ 300 тыс.