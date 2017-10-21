Immortals выбила Team Secret с PGL Open Bucharest

Immortals вышла в плей-офф PGL Open Bucharest. В финале нижней сетки группового этапа корейцы обыграли Team Secret со счетом 2:1.



В полуфинале основной стадии Immortals сыграет против Mineski. Матч состоится 22 октября и пройдёт до двух выигранных карт.



Team Secret завершила выступление на PGL Open. Команда заняла 5-6 место и заработала $ 15 тыс. По результатам чемпионата европейский состав не получит квалификационных очков.



Третий игровой день турнира завершится матчем Evil Geniuses с VGJ.Thunder. Победитель этой пары выйдет в плей-офф турнира.



PGL Open Bucharest — второй майнор профессионального сезона. На чемпионате восемь команды разыгрывают $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков.