Анонсирован турнир Captains Draft 4.0 по Dota 2. Соревнования получили статус майнора. Призовой фонд составил $ 300 тыс.

Прямые приглашения получили Evil Geniuses и Team Secret. Оставшиеся 6 слотов разыграют на квалификациях в Южной Америке, Европе, СНГ, Северной Америке, Китае и Юго-Восточной Азии. Отборочные пройдут с 28 октября по 14 ноября. LAN-финал турнира состоится в Вашингтоне с 4 по 7 января 2018 года.

Победителем Captains Draft 3.0 стала Evil Geniuses. В гранд-финале турнира американская команда обыграла Vega Squadron со счётом 3:1.