В киберспортивный холдинг Winstrike вложили $ 10 млн

Международный киберспортивный холдинг Winstrike привлёк инвестиции на $ 10 млн. Информация об этом появилась на портале vc.ru.

В холдинг вложилась группа крупных бизнесменов. В Winstrike войдёт сеть киберспортивных клубов и команды. Также компания планирует предоставлять сервисы для игроков.

«Сейчас ведём переговоры о сотрудничестве с известными футбольными клубами, планируем выстроить структуру, при которой в дни матчей на стадионах будут проводиться киберспортивные турниры. Они позволят создать дополнительные виды развлечений для болельщиков. По срокам ориентируемся на весну-лето 2018 года, на окончание чемпионата мира.



Киберспортивные составы под брендом Winstrike будут базироваться на мощностях клуба-партнёра, игроки которого также будут участвовать в маркетинговых активностях. Также рассматриваем вариант с открытием на территории стадионов постоянно действующих киберарен», — рассказал в интервью для vc.ru создатель проекта Ярослав Комков.

Первую арену Winstrike планирует открыть в Москве весной 2018 года, сейчас компания ведёт переговоры с «Галс-девелопмент» о размещении в Центральном детском магазине на Лубянке.