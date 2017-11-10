VGJ.Storm заменит Digital Chaos на Midas Mode

Команда Digital Chaos отказалась от участия в турнире Midas Mode. На соревнованиях в американском дивизионе её заменит VGJ.Storm.



Организация и игроки не объяснили причины своего решения.



Помимо VGJ.Storm, в американской лиге сыграют Evil Geniuses, OpTic Gaming и Immortals. В Европе примут участие Team Liquid, OG, Natus Vincere и MidOrFeed.



Midas Mode — оригинальный турнир с экономической составляющей от студии Moonduck. Команды получат определённое количество игровой валюты, которую будут тратить на выбор и запрет героев, паузы и возможность выбора стороны. В течение чемпионата игроки смогут зарабатывать турнирные деньги, выполняя задания от зрителей.