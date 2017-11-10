Команда Digital Chaos отказалась от участия в турнире Midas Mode. На соревнованиях в американском дивизионе её заменит VGJ.Storm.
Организация и игроки не объяснили причины своего решения.
Помимо VGJ.Storm, в американской лиге сыграют Evil Geniuses, OpTic Gaming и Immortals. В Европе примут участие Team Liquid, OG, Natus Vincere и MidOrFeed.
Midas Mode — оригинальный турнир с экономической составляющей от студии Moonduck. Команды получат определённое количество игровой валюты, которую будут тратить на выбор и запрет героев, паузы и возможность выбора стороны. В течение чемпионата игроки смогут зарабатывать турнирные деньги, выполняя задания от зрителей.
VGJ.Storm заменит Digital Chaos на Midas Mode
Команда Digital Chaos отказалась от участия в турнире Midas Mode. На соревнованиях в американском дивизионе её заменит VGJ.Storm.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке