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VGJ.Storm заменит Digital Chaos на Midas Mode

Киберспорт

Команда Digital Chaos отказалась от участия в турнире Midas Mode. На соревнованиях в американском дивизионе её заменит VGJ.Storm.

Организация и игроки не объяснили причины своего решения.

Помимо VGJ.Storm, в американской лиге сыграют Evil Geniuses, OpTic Gaming и Immortals. В Европе примут участие Team Liquid, OG, Natus Vincere и MidOrFeed.

Midas Mode — оригинальный турнир с экономической составляющей от студии Moonduck. Команды получат определённое количество игровой валюты, которую будут тратить на выбор и запрет героев, паузы и возможность выбора стороны. В течение чемпионата игроки смогут зарабатывать турнирные деньги, выполняя задания от зрителей.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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