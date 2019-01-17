Бенджамин blameF Бремер присоединился к составу Heroic по CS:GO

Киберспортивная организация Heroic укомплектовала состав по Counter-Strike: Global Offensive. Пятым игроком команды стал Бенджамин blameF Бремер. Он заменит Андреаса MODDII Фрида, который ранее перешёл в запас.



«Я рад присоединиться к Heroic. Это прекрасная возможность, которую я очень долго ждал. Теперь я в отличной организации с прекрасными игроками. Не могу дождаться начала наших тренировок», — прокомментировал новость Бремер.



Бенджамин blameF Бремер известен игрой за организацию Epsilon Esports. В её составе он занял третье место на ESL Pro European Championship 2018, второе на X-Bet.co Invitational 4 и четвёртое на ESEA Season 29: Premier Division Europe.



Неделей ранее известный киберспортивный инсайдер Ярек DeKay Льюис сообщил, что Адам friberg Фрайберг также покинет состав Heroic. По его данным, киберспортсмен отправится в Китай, где будет выступать за организацию BTRG.