Puppey — об успехе на мэйджоре: надо проигрывать, чтобы понимать, что делать

Капитан Team Secret Клемент Puppey Иванов объяснил, почему победа на мэйджоре в Китае была важна для ребят и чему можно научиться благодаря поражениям.

О важности мэйджора

«Это был очень важный турнир для Михала Nisha Янковски и Людвига zai Уолберга. Zai давно ничего не выигрывал, а Nisha вообще ничего. Мы использовали их талант и показали, что можем выигрывать турниры: TI и другие».

О важности поражений и игре в нижней сетке

«Это помогает. Ещё на турнире был немного слабый уровень из-за большого количества замен и проблем. У нас сетка была очень простой: Team Liquid и EHOME, которые не очень хорошо сыграли против нас. У них была возможность выиграть две игры. Мы не так хорошо играли и понимали патч, но, когда мы проиграли Virtus.pro, мы поняли, что они делают. EG тоже показали, как играть. Короче, надо проигрывать, чтобы понимать, что делать».

Team Secret победила в гранд-финале The Chongqing Major. Команда Клемента Puppey Иванова превзошла Virtus.pro со счётом 3:1.

Гранд-финал The Chongqing Major в пике смотрели полмиллиона зрителей