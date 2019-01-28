FalleN пожертвовал 6 тысяч долларов пострадавшим от прорыва дамбы в Брумадинью

Капитан MIBR Габриэль FalleN Толедо провел благотворительный стрим. Киберспортсмен выступил в поддержку жителей, пострадавших от прорыва дамбы в городе Брумадинью. За время шестичасовой трансляции ему удалось собрать 24,5 тыс. реалов.

После стрима создатель PlayerUnknown’s Battlegrounds Брендан Грин перевел еще 7,5 тыс. реалов. К нему присоединился популярный в Бразилии стример sheviii2k и другие. Итоговая сумма составила 33 тыс. реалов ($ 8,7 тыс.).

Трагедия в Брумадинью случилась 25 января 2019. Из-за прорыва дамбы на шахте погибли 58 человек, еще 300 числятся пропавшими без вести. За время поисковой операции удалось спасти 192 человек.